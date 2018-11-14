Миллер о «Северном потоке — 2»: 200 км построили, и остальное достроим

Соединенные Штаты Америки не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», уверен глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Ну вы же все сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим»,— заявил он «Комерсанту» в кулуарах саммита АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), который проходит 14 ноября в Сингапуре.

США являются активным противником российского проекта, наряду с Украиной и Польшей. Накануне глава минэнерго Штатов Рик Перри публично, через «Твиттер», поблагодарил Киев за совместную борьбу против «Северного потока — 2». Вчера же американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет «множество инструментов» для остановки «Северного потока — 2». По мнению дипломата, проект поставит Европу и США в уязвимое положение.

Тем временем компания Nord Stream 2 AG отчиталась о постройке более 200 километров морской части «Северного потока — 2».