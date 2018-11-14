Миллер о «Северном потоке — 2»: 200 км построили, и остальное достроим
Соединенные Штаты Америки не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», уверен глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Ну вы же все сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим»,— заявил он «Комерсанту» в кулуарах саммита АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), который проходит 14 ноября в Сингапуре.
США являются активным противником российского проекта, наряду с Украиной и Польшей. Накануне глава минэнерго Штатов Рик Перри публично, через «Твиттер», поблагодарил Киев за совместную борьбу против «Северного потока — 2». Вчера же американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет «множество инструментов» для остановки «Северного потока — 2». По мнению дипломата, проект поставит Европу и США в уязвимое положение.
Тем временем компания Nord Stream 2 AG отчиталась о постройке более 200 километров морской части «Северного потока — 2».
Справка:
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.