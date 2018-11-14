Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» – превратится в «Город тысячи чудес».

Торговые галереи станут сказочными иллюминирующими улицами, а главный атриум ТРК превратится в центральную площадь, в центре которой засверкает красавица – новогодняя елка.

В эти новогодние праздники Администрация ТРК «Питер Радуга» создаст неповторимую атмосферу чудес, которая удивит и порадует каждого посетителя комплекса. Волшебные декорации «Города тысячи чудес» не оставят равнодушными ни одного гостя.

Еще одной изюминкой Нового года 2019 в ТРК «Питер Радуга» станет вещание «Радио Города тысячи чудес», при помощи которого любой желающий сможет поздравить свою семью, друзей и просто гостей ТРК с наступающими праздниками.

Ну и самым главным событием станет мультимедийная феерия – гармония света, музыки и технологий – уникальное светомузыкальное шоу, не имеющее аналогов ни в одном торгово-развлекательном комплексе в России. Шоу будет проходить ежедневно, с 21 декабря по 6 января. Сбор гостей начинается в 21:00.

«Город тысячи чудес в ТРК «Питер Радуга» – чудеса ближе, чем кажется!

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