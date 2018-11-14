Пикап влетел в мусоровоз на Московском шоссе. У водителя смертельные травмы, хотя его видели живым

Смертельное ДТП произошло утром 14 ноября, около 6:30, на Московском шоссе, 44 (Московский район Санкт-Петербурга).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, Mitsubishi L200 врезался в стоящий самосвал Volvo. Мужчины-водители – ровесники, оба 1975 года рождения. Водитель «Митсубиши» скончался на месте.

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Московскому району уточняет, что мусоровоз Volvo FH12 был припаркован с нарушением Правил дорожного движения.

По словам очевидцев, после ДТП водитель Mitsubishi ходил, звонил родным, а потом сел на поребрик и за минуты скончался – возможно, это были последствия шока. При этом врачи диагностировали у него такие травмы, с которыми передвигаться вряд ли возможно – перелом костей свода черепа, открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, груди, повреждения внутренних органов.

«Проезжал с утра, правда, так и не понял, почему труп. Водительское место на «Митсубиши» не разворочено», – удивляется Николай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Не пристёгнут был, видать, об баранку внутренние повреждения словил», – предполагает Илья.

Точные обстоятельства ДТП установят дознаватели.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко заканчиваются фатально на магистралях, где можно разогнаться. 18 ноября на Московском шоссе столкнулись «Пежо» и фургон, а через несколько минут в них въехала «Лада Калина». На месте погиб один из водителей – участников первого ДТП.

7 октября на той же трассе «МАН» наехал на грузовик и легковушку, которые чуть ранее попали в ДТП. Погибла женщина, двое мужчин, разговаривавших на проезжей части, получили тяжелые травмы.

18 сентября на КАД фура на полном ходу влетела в стоящий из-за мелкого ДТП грузовик с цементно-песчаной смесью. Видеорегистратор погибшего водителя зафиксировал момент столкновения.