«Россия» и «Аэромар» подготовили новое меню бортового питания

фото предоставлено авиакомпанией «Россия»

«Россия» совместно с шеф-поваром «Аэромара» разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Таким образом, бортовое питание вышло на новый качественный уровень, соединив в себе богатый кулинарный опыт «Аэромара» и стремление «России» обеспечить пассажирам комфортное путешествие.



Разработка нового меню велась командой поваров ведущего производителя бортового питания России, компании «Аэромар». Во всех блюдах выдержана тонко взвешенная сочетаемость ингредиентов. В закусках, основных блюдах и десертах используются высококачественные натуральные продукты, которые раскрывают удивительные вкусовые вариации нового меню. «Аэромар» является частью Группы «Аэрофлот» и обслуживает питанием большинство ее рейсов.



В меню класса Бизнес появились совершенно новые для «России» блюда: фритата со шпинатом и сыром пармезан, говядина в соусе бальзамик, курица пикатта, запечённая под соусом терияки треска с кунжутом, венгерский гуляш из лопатки и многое другое. «Десертная карта» побалует пассажиров сливовым клафути, кофейной панакоттой, малиновым фланом, а также шубаном с яблочно-карамельной начинкой. Отдельно стоит отметить, что пассажиры бизнес-класса откроют для себя новое меню в сочетании с введенной месяцем ранее коллекцией фарфоровой посуды, а также столовых приборов и стекла.



Пассажирам класса Эконом дальнемагистральных рейсов будет предложено на выбор два вида горячего, десерты, а также традиционные горячие и прохладительные напитки. К примеру, на рейсах в Денпасар (о. Бали) и Владивосток пассажиры смогут выбрать между припущенной треской или куриным филе в сливочном соусе с мускатным орехом и тертым сыром, говядиной чилли кон карне или курицей в сырном соусе со сладким перцем и паприкой.



Кроме того, в соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам будет предложено 15 вариантов специального бортового питания.



Авиакомпания надеется, что пассажиры по достоинству оценят новое бортовое меню, создатели которого стремились удовлетворить меняющиеся предпочтения и разнообразные вкусы путешественников.