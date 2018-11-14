Пресс-секретарь Порошенко о переговорах с иерархами УПЦ (МП): «Российский сценарий был сорван»

Украинские власти впервые прокомментировали тайную встречу главы государства с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции», – написал в своем аккаунте в Facebook 14 ноября пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Он подчеркнул, что на встрече за закрытыми дверями в Украинском доме присутствовали только «иерархи, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии». По словам Цеголко, священнослужители пожаловались на «беспрецедентное давление Москвы».

Петр Порошенко, в свою очередь, рассказал о своих переговорах со Вселенским патриархом Варфоломеем, который выразил поддержку предоставлению автокефалии церкви на Украине.

«Российский сценарий вчера был сорван», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Переговоры президента Порошенко с духовенством УПЦ (МП), желающим автокефалии, состоялись вечером 13 ноября. Это была уже вторая попытка провести подобную встречу. Ранее совещание у главы государства было запланировано на вторник, однако оно не состоялось. Иерархи УПЦ ждали главу государства в Киево-Печерской лавре, где собирался собор, но тот не приехал, предложив как место переговоров Украинский дом. Сочтя это провокацией, иерархи Украинской церкви отказались. В ответ глава государства заявил, что Церковь искала причины избежать встречи.

Напомним, что из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии церкви на Украине Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Фанаром. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Стамбулом акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Вселенский патриархат изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.