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14.11.2018 12:18
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«Их подвели пацанские представления о стрелке». На тропе войны детей в Невском районе встало уголовное дело

В Следственный комитет Петербурга передали уголовное дело, возбужденное накануне после стычки десятков подростков в Невском районе. Виноватых нашли оперативники полицейского главка. «Фонтанка» узнала, что прочных перспектив расследование не имеет, а беготня с битами произошла из-за девушки.

По информации «Фонтанки», 13 ноября Следственное управление УМВД по Невскому району возбудило уголовное дело по части второй статьи 213 УК – «Хулиганство, совершенное группой». Дело касается события, показанного на видео «Фонтанкой» 12 ноября.

Днем 11 ноября около пятидесяти школьников и несовершеннолетних студентов одновременно приехали к метро «Рыбацкое». Они заняли сквер на углу улиц Караваевской и Дмитрия Устинова. О массовой встрече очевидцы сообщили в полицию, к «Рыбацкому» выехали наряды. Скрываясь, подростки перебежали на другую сторону сквера и попали под видеокамеры соседних зданий. Как следует из записей, несколько человек открыто демонстрировали оружие, в толпе были замечены девушки.

По данным нашего издания, в тот день шестеро несовершеннолетних все же были доставлены в 45 отдел полиции Невского УМВД, откуда их забрали родители. Как стало известно нашему изданию, оперативники «детского» отдела Управления уголовного розыска Петербурга выяснили зачинщиков встречи. Ими оказались два юноши, не поделившие чувства девушки. Каждый из них позвал на помощь друга, а те набрали через социальные сети дополнительных помощников. Что касается бейсбольных бит, то оружие было взято потому, что, как «Фонтанке» прокомментировал собеседник в ГУ МВД, «ребят подвели их пацанские представления о конфликтной стрелке, безусловно, взятые из телесериалов. Они же 90-х не видели».

По данным «Фонтанки», к полудню 14 ноября уголовное дело передано в Следственный комитет по Невскому району. Все же, как отмечают наши собеседники, особых перспектив дело не имеет, так как никто не пострадал. Оно возбуждено больше для нужного процессуального инструмента, что поможет разобраться сотрудникам, являются ли несовершеннолетние поклонниками известной уличной субкультуры А.У.Е.


© Фонтанка.Ру

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