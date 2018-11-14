В Законодательное собрание Петербурга запустили крыс. Депутаты ничего не заметили, грызуны гуляют по Мариинскому дворцу

В Петербурге активист выпустил крыс в холле Законодательного собрания перед заседанием 14 ноября. Охрана не заметила упитанных грызунов, которые теперь бродят по закоулкам Мариинского дворца.

Как рассказал «Фонтанке» называющий себя оппозиционером Илья Мохов, в 9:50 он пришёл в городской парламент и подождал, пока холл покинут люди. После он отправил в путешествие по ЗакСу двух крыс, купленных за 500 рублей на Полюстровском рынке.

По словам Мохова, акцию не заметили охранники и претензий к нему не возникло. Охрана Мариинского дворца подтвердила «Фонтанке», что грызунов не видели, и предположила, что их и вовсе не было.

Смотреть в новом окне Илья Мохов

По словам Мохова, акция была посвящена депутатам муниципального совета Черной речки.

«Депутатов на Черной речке осталось 12. Никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель... Лишь один депутат проживает на территории округа. А раз депутатов осталось менее 2/3 от состава, то совет нелегитимен. Поэтому я распустил муниципальных крыс в стенах ЗакСа с надеждой, что депутаты нас услышат!» – сообщил активист.