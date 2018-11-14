Песков заявил о стабильности макроэкономики в России: На смену оттоку капитала придет приток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает ситуацию с оттоком капитала угрожающей, – в стране есть все условия для возвращения инвестиций.

Об этом Песков заявил в интервью телеканалу «Дождь» в Сингапуре во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Процесс достаточно волатильный – отток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода передвижения для этого капитала. В данном случае важно не забывать, что Россия – это страна, где трудно оспаривать факт финансово-экономической стабильности», — сказал он 14 ноября.

По словам Пескова, «ситуация по макропоказателям стабильна». «При этом в стране остаются абсолютно свободные условия для движения капитала. Это залог того, что на смену отскоку придет приток», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее ЦБ РФ посчитал, что чистый отток капитала из России за год вырос почти в три раза.