Новак: ОПЕК+ определится с целесообразностью сокращения добычи нефти в декабре

Страны-участницы сделки ОПЕК+ определятся с целесообразностью изменения параметров сокращения добычи нефти в начале декабря текущего года, сообщил журналистам в кулуарах саммита «Россия — АСЕАН» в Сингапуре министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, нужно смотреть не на текущее снижение цены на нефть, а на годовую динамику в целом, пишет RNS.

«Рынок сейчас достаточно волатильный, мы помним, что еще недавно также резко поднималась вверх и сейчас цена идет вниз. Нужно в более долгосрочном периоде посмотреть – как будет стабилизирована цена, потому что резко реагировать на какие-то базовые колебания для участников рынка, наверное, не совсем правильно. Если взять в среднем по году цену – она составляет сегодня порядка $70. Нужно, конечно, посмотреть в динамике, как мы договорились на последней встрече министров мониторингового комитета, который состоялся в воскресенье в Абу-Даби. Мы договорились, что будем мониторить рынок в течение ноября. А в начале декабря у нас будет встреча министров, на которой мы сможем обсудить ситуацию на рынке», — сказал Новак.

По словам министра, страны ОПЕК+ располагают необходимыми инструментами для реагирования на кризисные ситуации, но пока никаких решений не принято.

«У нас есть инструменты для того, чтобы реагировать в случае каких-то серьезных кризисных явлений. В настоящее время никаких решений не принято, потому что прошло мало времени, много неопределенности на рынке, и эти неопределенности нужно дополнительно изучить», — добавил он.

При этом Новак не исключил, что в зимний период на мировом рынке может возникнуть профицит предложения нефти относительно спроса.

«Это происходит каждый год, это сезонное явление, летом у нас наоборот ситуация – на 2 млн баррелей примерно потребление растет, спрос растет, и в это время мы видим, что иногда происходит дефицит на рынке», – пояснил министр.