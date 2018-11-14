Мосты через Большую Невку перестают разводить. Навигация идёт к концу

В ночь с 14 на 15 ноября закрывается навигационный период на рукавах Невы. СПб ГБУ «Мостотрест» перестаёт регулярно разводить мосты через Большую Невку: Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.

Мосты на Неве (Володарский, Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий), Большой Неве (Дворцовый, Благовещенский) и Малой Неве (Биржевой и Тучков) предстоящей ночью разведут согласно графику. Навигация на этих реках продолжается до 30 ноября.

За пределами навигационного периода мосты могут разводить в редких случаях – по предварительным заявкам для пропуска единичных судов.

Начало и окончание навигационного периода для разводки мостов регулируется постановлением правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2006 №1480 «Об утверждении Правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге».

Мойка, Фонтанка, Пряжка, Екатерингофка, Карповка, Ждановка, Смоленка, Крестовка, Кронверкский пролив также считаются рукавами Невы, однако разводных мостов на них нет.

Напомним, в связи с приближением навигации к концу ГУП «Петербургский метрополитен» приостановило работу ночного поезда-челнока между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная».