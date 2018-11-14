Ройзман стал ведущим «Эха Москвы»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет вести эфиры на радио «Эхо Москвы». Об этом утром 14 ноября сообщил главный редактор средства массовой информации Алексей Венедиктов.

«Все, договорились с Евгением Ройзманом, вливается в семью «Эха» и «Дилетанта»! Принимайте нового сотрудника!» – написал главный редактор в Instagram.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Венедиктов добавил, что оппозиционный политик будет вести программы «Персонально Ваш» и «Особое мнение», а также «2018» и исторические передачи, так как Ройзман историк. Также бывший мэр Екатеринбурга будет писать статьи для журнала «Дилетант», возглавляемого Венедиктовым.

«Просто отбывать номер у него на "Эхе" не получится – я эксплуататор еще тот. Эфиры начнем вводить через неделю», – отметил руководитель радиостанции.

Напомним, Евгений Ройзман подал в отставку 21 мая 2018 года, хотя срок его полномочий истекал в сентябре. Своё решение глава города объяснил отменой прямых выборов в столице Свердловской области.