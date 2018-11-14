Коммунальщиков из Красного Села, которых подозревают в мошенничестве, задержали. Их ждет суд

Директор, бухгалтер и двое сотрудников управляющей компании «ФЦ ГЦКС» задержаны на двое суток. Коммунальщиков подозревают в совершении преступления по 4 части статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Как выяснила «Фонтанка», завтра, 15 ноября, их доставят в суд для избрания меры пресечения.

Задержанию предшествовали обыски, которые прошли в домах у каждого из подозреваемых, а также в двух офисах «ФЦ ГЦКС», управляющей 112 домами в Красном Селе. По версии следствия, несколько руководителей управляющей компании ООО «ФЦ ГЦКС», используя подконтрольные юридические лица, похитили не менее 1 млн рублей. Эти деньги собрали за поставку тепла от ГУП «ТЭК» с жителей домов, находящихся в управлении компании. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

В августе 2018 года «Фонтанка» сообщала об интересе правоохранительных органов к двойным квитанциям, что в течение трех месяцев приходили жителям домов, находящихся под управлением «ФЦ ГЦКС». Отметим, что «ФЦ ГЦКС» — один из самых стабильных неплательщиков ГУП «ТЭК». Управляющая компания год не оплачивала тепло и задолжала поставщику ресурсов более 170 млн рублей. В результате отчаявшийся «ТЭК», чтобы остановить рост задолженности, начал переходить на прямые договоры поставки тепла с жителями.

Примечательно, что те дома, которыми управляет ООО «ФЦ ГЦКС», ранее обслуживались компанией с похожим названием «ГЦКС». В 2016 году «ГЦКС», владельцем которой вплоть до 10 декабря 2015 года был Владимир Ахматшин, Арбитражный суд признал банкротом с долгом 441 млн рублей перед тем же ГУП «ТЭК СПб». Владельцем «ФЦ ГЦКС» является его сын Александр.