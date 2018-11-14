Пулково пополнится 30 новыми маршрутами. Больше всего допусков выдано по китайскому направлению

Росавиация выдала авиакомпаниям более 30 новых допусков на полеты из петербургского аэропорта Пулково. Это следует из материалов, опубликованных ведомством 14 ноября.

Больше всего новых рейсов отправятся в Китай. Так, «Северный ветер» получил право летать два раза в неделю в Нинбо, Фучжоу, Ханчжоу, Чжэнчжоу и Шицзячжуань.

«ИрАэро» сможет запустить 10 рейсов в КНР с частотой полетов от трех до пяти раз в неделю. Также перевозчик сможет нарастить количество рейсов в Санью, Хайкоу и Шанхай, куда летал и до этого.

Azur Air получил возможность обслуживать 12 направлений в Китай с частотой два раза в неделю. iFly сможет начать летать в Хэфэй.

Также из Пулково появится больше рейсов в Европу. Ранее «Фонтанка» сообщала, что компания «Победа» сможет выполнять полеты в Берлин. Кроме того, Azur Air получила допуск в греческий Ираклион, Red Wing – в Амстердам и Дюссельдорф, а «Ямал» в чешский Брно.