Китай обидела идея создания общеевропейской армии для защиты от России и КНР

В Пекине заверили, что Китай не представляет угрозы для объединенной Европы.

«Европейские страны – это независимые и суверенные государства, поэтому они сами вправе делать свой выбор. Однако, что касается Китая, то мы никогда не представляли угрозы для Европы», – заявила 14 ноября на пресс-конференции МИД официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Напомним, что ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил европейцам создать собственную армию, которая будет независима от США. По его словам, Европейский союз сталкивается с постоянными попытками вмешательства в демократические процессы и кибератаками. Макрон уверен, что ЕС необходима защита от России, Китая и даже Америки.

Заявление французского лидера стало поводом для комментариев в других странах. Так, президент России Владимир Путин сказал, что для Европы как для «мощного» экономического союза «вполне естественно» желание быть независимыми в сфере безопасности и обороны, при этом подчеркнув, что идея Макрона – далеко не нова. В Госдепе США заявили, что негативно относятся к любым действиям, которые ведут к ослаблению Североатлантического альянса.