Масляные пятна захватили Обводный канал. Белая муть вновь появилась в Охте

Маслянистая плёнка затянула поверхность Обводного канала утром 14 ноября. Радужные пятна расползлись по воде около Балтийского вокзала. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

Как рассказали в комитете по природопользованию Смольного, сотрудники «ПИЛАРНа» ликвидируют загрязнение активной пеной. Установлены боны со стороны Екатерингофки.

Нестандартный цвет ещё одного водоёма отметили читатели «Фонтанки» с утра 14 ноября. В Охту в районе 8-го дома на площади Фаберже выпустили белую субстанцию. «Утром вышел на балкон, а в Охту строители сливают какую-то белую гадость, причем не в первый раз», — пожаловался местный житель.

В Северо-Западном управлении Росприроднадзора отметили, что знакомы с проблемой. В этом месте находится выпуск Водоканала. Им пользуется подрядчик строительства Охтинского коллектора ЗАО «ПриСС». Компании уже выносили предписание о загрязнении, сейчас оно оспаривается в суде.

На прошлой неделе из Фонтанки извлекли 300 кг нефтеводяной смеси.