Президент Украины тайно встретился с духовенством УПЦ (МП), желающим автокефалии

Петр Порошенко провел закрытые переговоры с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. Не приехав в Киево-Печерскую лавру, где его ждали члены Священного синода, он пригласил в Украинский дом несколько представителей УПЦ (МП).

Об этом 14 ноября сообщает BBC. Точное число участников совещания у президента Украины не называется. В социальных сетях есть информация, что среди трех представителей духовенства был, в частности, митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко). Глава государства, по словам директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, пригласил к себе тех, кто готов участвовать в объединительном соборе по созданию «независимой» Украинской православной церкви.

«Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви», – уверен Павленко.

Поскольку встреча была тайной, то другие представители УПЦ (МП), как выяснилось потом, ничего о ней не знали. Так, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент (Вечеря) рассказал, что у него нет информации о состоявшихся переговорах епископов с президентом страны.

Порошенко уже не первый раз пытается провести встречу с иерархами УПЦ МП. Ранее совещание было запланировано на вторник, 13 ноября, но оно не состоялось. Иерархи УПЦ ждали главу государства в Киево-Печерской лавре, где собирался собор, но тот не приехал, предложив как место переговоров Украинский дом. Сочтя это провокацией, иерархи Украинской церкви отказались. В ответ глава государства заявил, что Церковь искала причины избежать встречи. На словах Порошенко уверяет, что готов к обсуждению проблем.

Напомним, что из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии церкви на Украине Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Фанаром. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Стамбулом акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Вселенский патриархат изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.