СК РФ возбудил три уголовных дела по фактам артобстрелов жителей Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными жителей Донбасса. Об этом 14 ноября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"8 ноября военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, находясь в районе поселка Золотое-4 и выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Марьевка в самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате этого погиб не участвующий в вооруженном конфликте 63-летний мирный житель", – сообщила она.

Кроме того, 12 ноября не участвующий в вооруженном конфликте мужчина был ранен при обстреле украинскими военнослужащими гражданских объектов по улице Первомайской в городе Золотое. Также следствием установлены другие многочисленные факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября. "Главным следственным управлением СК России возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", – отметила представитель СК.