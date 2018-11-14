«Элементарный непрофессионализм». В Совфеде прокомментировали обвинения Норвегии в создании помех GPS

Обвинения Норвегии в том, что Россия стала источником сбоев в работе навигационной системы GPS во время учений НАТО, были ожидаемы. Об этом в Facebook написал российский сенатор Франц Клинцевич.

По его мнению, речь идет о недостаточной подготовке при организации крупных маневров, а российские военные попали под подозрение из-за стереотипов.

«Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками, – считает Клинцевич. – Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм. Ну, а потом с работал стереотип: виноваты, конечно, русские. Понятно, что это – чисто политическое решение, в котором напрочь отсутствует военная составляющая». Сенатор в своём посте также добавил, что «вообще такие учения вблизи наших границ лучше не проводить».

«Помехи со стороны России были зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября», — заявили ранее в министерстве обороны Норвегии, указав, что помехи шли с Кольского полуострова. Крупнейшие за последние 30 лет учения НАТО Trident Juncture в Норвегии проводились с 25 октября по 7 ноября.

В Финляндии тоже обеспокоены подозрительными сбоями. На минувшей неделе в стране было выпущено предупреждение для авиации о нестабильной связи в Лапландии. Президент республики заявил, что официальная реакция будет по финалу расследования. Премьер-министр страны Юха Сипиля допустил возможность того, что за вмешательством в работу GPS стоит Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это предположение и заявил, что Россию обвиняют «во всех смертных и иных грехах».