Bloomberg сомневается, что новый пакет антироссийских санкций США введут в этом году — сенаторы слишком заняты

Конгресс США вряд ли рассмотрит второй пакет «жестких» санкций против России до конца года. Соответственно, и голосования по ним стоит ждать уже в 2019-м. Дело не в потере интереса к РФ, а в высокой загруженности обновленного состава американского парламента.

Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ключевых сенаторов. Поскольку в США недавно прошли промежуточные парламентские выборы, в обеих палатах обновился состав. Теперь законотворцам нужно в первую очередь сосредоточиться на государственных расходах, назначении новых судей и законопроекте о сельском хозяйстве. Времени на антироссийские санкции у них мало, в связи с чем вопрос могут отложить.

«У нас не так много времени»,— цитирует агентство сенатора от Техаса Джона Корнина. «Это будет настоящая гонка, если они не хотят остаться здесь на Рождество»,— добавил политик. Слова коллеги подтвердил представитель штата Нью-Джерси Боб Мендез.

Напомним, в начале ноября Госдеп США анонсировал второй пакет санкций против России из-за применения химического оружия. Конкретно имеется в виду отравление веществом «Новичок» экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Америка назвала новую порцию ограничений более суровой, чем предыдущую. В российском правительстве уже пообещали помощь тем компаниям, которые попадут под запрещения.