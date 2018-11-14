В Лисьем Носу электричка отправила двух школьников в больницу. Подростки гуляли по шпалам

Серьёзные травмы получили школьники после встречи с электричкой в Приморском районе Петербурга. Вместо уроков подростков отправили в больницу.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу 14 ноября, сообщение о происшествии поступило в ведомство сегодня в 8:56. По предварительной информации, два подростка 14 и 12 лет шли по железнодорожной насыпи в пятистах метрах от станции Лисий Нос. Школьники не успели покинуть пути перед приближающейся электричкой. Их госпитализировали с травмами.