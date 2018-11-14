Путин пригласил бизнесменов АСЕАН на Петербургский и Восточный форумы

Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России начался в Сингапуре 14 ноября. В мероприятии принимает участие президент Владимир Путин.

Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, встреча началась с традиционной церемонии фотографирования. После этого стартовало пленарное заседание, на котором выступил российский лидер. Представителей стран АСЕАН и «деловые круги «десятки» в следующем году он пригласил на Петербургский и Восточный экономические форумы.

Участие российской делегации в прошедшем в августе инвестиционном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Путин назвал полезным. В будущем Россия, как заверил Путин, присоединится к программе стран АСЕАН по созданию «умных городов». Также во время выступления российский лидер предложил странам-членам ассоциации провести совместные учения по реагированию на возникновение очагов инфекционных заболеваний.

Стратегическое партнерство между Россией и АСЕАН позволит укрепить сотрудничество между сторонами, отметил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Саммит Россия – АСЕАН продлится один день. 15 ноября в Сингапуре стартует Восточноазиатский саммит.