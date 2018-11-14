Тарифы на ЖКХ в 2019 году повысят в два этапа. Медведев подписал постановление

Постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров 14 ноября.

Новая мера вызвана предстоящим повышением ставки НДС на 2% — с 18% до 20%. Чтобы индексация платы за коммунальные услуги в следующем году не превышала обычный уровень, правительство решило индексировать плату граждан за ЖКХ с 1 января 2019 года на уровне 1,7%. Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, это обеспечит учет повышения НДС. После этого тарифы на услуги ЖКХ «дополнительно» повысятся с 1 июля 2019 года. Они будут индексированы на уровне 2,4% к январю 2019 года, указали в пресс-службе.

«Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года», — отмечается в сообщении правительства. «Прежде тарифы ЖКХ в течение года индексировались однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%», – говорится в комментарии к документу.