К «Воздушным воротам» подан второй иск. Реку Новую хотят защитить от химикатов из Пулково

Прекратить слив сточных вод в канал Новый, через который химикаты попадают в одноимённую реку в Кировском районе Петербурга, требует Росприроднадзор по СЗФО. Вслед за Смольным ведомство подало иск к ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Накануне материалы административного производства поступили судье Московского районного суда Антонине Метелкиной.

Как объяснили в Росприроднадзоре, ведомство требует запретить аэропорту Пулково сливать сточные воды в канал Новый. Ранее в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обратился городской комитет по природопользованию. Чиновники хотят лишить воздушную гавань права водопользования каналом Новый. В Смольном считают, что с территории аэропорта в реку Новую попадают вредные вещества в концентрации, значительно превышающей норму. При этом в водоём сливают не только жидкости, предназначенные для борьбы с обледенением, но и запрещённые к сбросу этиленгликоль, этанол, ацетон.