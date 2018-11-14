Навальный улетел в Страсбург. Со второй попытки его выпустили из России
Оппозиционер Алексей Навальный со второй попытки вылетел в Страсбург. Утром 14 ноября пограничники выпустили главу Фонда борьбы с коррупцией, но заставили удалить с телефона фотографии, сделанные на паспортном контроле.
Об успешном прохождении границы Навальный отчитался в Instagram. Он опубликовал селфи на фоне будки паспортного контроля, добавив, что его позже попросили удалить снимки, на которые попало должностное лицо — сотрудница ФСБ.
«На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства», — написал политик.
В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства. К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен. А что я ещё принесу? Они незаконно мне выезд закрыли, после скандала – открыли. Никаких юридических документов нет ни на первое, ни на второе. Ничего не понадобилось. Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: – вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей. – мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа.
По словам оппозиционера, вместе с заграничным паспортом он держал в руках пресс-релизы службы судебных приставов с разъяснением, что Навальному можно уехать за границу.
Политик обещает подать в суд на Федеральную службу судебных приставов. Он хочет признать действия ведомства незаконными (ведь о запрете на выезд оппозиционер узнал внезапно), а также планирует взыскать с приставов понесенные затраты: за пропавший авиабилет (21 тысяча рублей) и за командировку юриста в Киров (около 9 тысяч).
Напомним, утром 13 ноября Алексея Навального не пустили на рейс до Франкфурта-на-Майне, откуда тот собирался лететь в Страсбург. Как оказалось, помешал исполнительный лист от 9 ноября, в соответствии с которым политик должен заплатить почти 2,2 млн рублей по делу «Кировлеса». Политик назвал запрет на выезд незаконным, так как ФССП не уведомила его о нем заранее. Он заплатил требуемую сумму в тот же день, и к вечеру ему разрешили пересекать границу.
Справка:
В Страсбурге Навальный посетит заседание Европейского суда по правам человека. 15 ноября Большая палата ЕСПЧ вынесет финальное решение по его иску к властям за задержания на митингах и аресты в период с 2012 по 2014 год.