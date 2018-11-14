Навальный улетел в Страсбург. Со второй попытки его выпустили из России

Оппозиционер Алексей Навальный со второй попытки вылетел в Страсбург. Утром 14 ноября пограничники выпустили главу Фонда борьбы с коррупцией, но заставили удалить с телефона фотографии, сделанные на паспортном контроле.

Об успешном прохождении границы Навальный отчитался в Instagram. Он опубликовал селфи на фоне будки паспортного контроля, добавив, что его позже попросили удалить снимки, на которые попало должностное лицо — сотрудница ФСБ.

«На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства», — написал политик.

По словам оппозиционера, вместе с заграничным паспортом он держал в руках пресс-релизы службы судебных приставов с разъяснением, что Навальному можно уехать за границу.

Политик обещает подать в суд на Федеральную службу судебных приставов. Он хочет признать действия ведомства незаконными (ведь о запрете на выезд оппозиционер узнал внезапно), а также планирует взыскать с приставов понесенные затраты: за пропавший авиабилет (21 тысяча рублей) и за командировку юриста в Киров (около 9 тысяч).

Напомним, утром 13 ноября Алексея Навального не пустили на рейс до Франкфурта-на-Майне, откуда тот собирался лететь в Страсбург. Как оказалось, помешал исполнительный лист от 9 ноября, в соответствии с которым политик должен заплатить почти 2,2 млн рублей по делу «Кировлеса». Политик назвал запрет на выезд незаконным, так как ФССП не уведомила его о нем заранее. Он заплатил требуемую сумму в тот же день, и к вечеру ему разрешили пересекать границу.