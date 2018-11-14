В Петербурге 70 оперативников экономической полиции обыскивают 30 квартир и офисов. Среди подозреваемых в обнале - бывшие налоговики

В Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу доставляют 25 фигурантов нового дела по обналу. Впервые реализация по незаконной банковской деятельности касается не исследуемого Росфинмониторингом периода за прошлые годы, а переводов денег месячной давности

По информации «Фонтанки», утром 14 ноября 70 оперативников налогового блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД начали обыски в 25 петербургских квартирах, а к 10 часам утра они зашли еще в 7 офисов города.

Реализация проходит по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении ГУ МВД в начале октября этого года по пункту «б» части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере».

Любопытно же в этом событии то, что период перечисления денег на подставные фирмы исчисляется не несколькими годами, как обычно, а тремя месяцами – с мая по июль, и притом этого года. То есть оперативное наблюдение за игроками происходило практически в режиме онлайн, после чего было сразу же возбуждено уголовное дело. По данным «Фонтанки», с учетом скорости и периода – это новация.

Сумма же незаконного дохода, предъявляемая фигурантам, – чуть более 9 миллионов рублей. Если учесть, что сегодня вегетарианский процент за обналичивание – 12-13%, следовательно, за пару месяцев серые банкиры пропустили 80 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», подозреваемые доставляются на Лиговский, 145, в кабинеты ГСУ. Любопытно, что среди разбуженных утром есть бывшие сотрудники налоговой службы Петербурга.

По информации «Фонтанки», следствие собирается задерживать пятерых предпринимателей.