Семейная пара с Украины получила в США больше десяти лет на двоих за поставку тепловизоров в Россию

В США суд приговорил жителя штата Калифорния Наума Морговского к девяти годам тюрьмы и штрафу в $1 млн, а его супругу Ирину — к полутора годам тюрьмы из-за нелегального экспорта компонентов для производства приборов ночного видения и тепловизоров в Россию. Об этом 14 ноября сообщает РБК со ссылкой на министерство юстиции США.

По данным минюста, с апреля 2012 года по август 2016 года супруги поставили компании Infratech в Москву компоненты для тепловизоров, включая электронно-оптические преобразователи и объективы. Пара закупала детали у американской компании Hitek International, уверяя, что их продукция не будет экспортироваться, но затем разными способами доставляла компоненты в Россию.

69-летний Наум и 67-летняя Ирина Морговские приехали с Украины и остались жить в США. После вынесения приговора судья предписал супругам добровольно явиться в правоохранительные органы до 4 января 2019 года для отбывания срока.