Табор в синих комбинезонах гастролирует по Московскому району. За фокусы с монетами петербуржцы отдали полмиллиона

Реальные деньги на монеты непонятного происхождения обменяли двое жителей Московского района Петербурга. Рука потянулась за исторической ценностью, но в ладони оказалась пустышка. Магии моменту придали те, кого принято считать представителями вольных народов.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, накануне с заявлением в полицию обратился 26-летний петербуржец. По его словам, в 12:45 у 63 дома по Витебскому проспекту к нему подошли трое мужчин в синих комбинезонах. Несмотря на рабочую униформу, незнакомцы сделали предложение изысканного толка — приобрести у них 200 старинных монет. Горожанин отдал за реликвии сто тысяч рублей и обратил внимание, что продавцы редких ценностей уехали на синем «Шевроле Лачетти» без номеров. Когда покупатель пригляделся к нумизматической коллекции, то заподозрил в ней подделку. Полиции пострадавший описал дельцов как представителей вольных народов.

А в час дня синие комбинезоны на своём пути повстречал 69-летний пенсионер. У 85-го дома по Витебскому он отдал 150 тысяч рублей за 50 якобы старинных монет. Реальные деньги и в этом случае увезли на той же синей иномарке без госзнаков.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как 11 ноября в полицию обратился пострадавший – также житель Московского района. На Заневском проспекте он прикупил за 300 тысяч пригоршню массивных монет. Уже в ломбарде обнаружилось, что они ничего не стоят. В сделке участвовали трое мужчин, больше всего похожих на обитателей табора.