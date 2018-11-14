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Бизнес
14.11.2018 09:30
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Бывший комиссар «Наших» Маша Дрокова попала в список самых успешных бизнесменов Северной Америки по версии Forbes

Трое россиян попали в рейтинг самых успешных бизнесменов Северной Америки моложе 30 лет. Список, составленный журналом Forbes, включил не рейтинг наиболее богатых людей, речь идет о самых прогрессивных и креативных, по мнению делового издания, представителях молодого поколения коммерсантов. 

Рейтинг Forbes состоит из 20 разделов — по отраслям. В каждом из них по 30 человек, таким образом, всего в перечне 600 бизнесменов. В разделе «Венчурный капитал» есть имя 29-летней Маши Дроковой, основавшей в Сан-Франциско венчурный фонд Day One Ventures. 

Как напоминает Business FM, Дрокова – бывший комиссар молодежного движения «Наши». О ней писала пресса, когда на смене в лагере «Селигер» она поцеловала в щеку российского президента Владимира Путина. В Дании позднее вышел документальный фильм с Дроковой в главной роли. Лента рассказывает о смене ее взглядов после избиения в Москве журналиста Олега Кашина. Уйдя из политики, россиянка занялась консультированием и коммуникациями в IT-сфере, а, получив грин-карту и переехав в США, запустила в Кремниевой долине собственный венчурный фонд Day One Ventures. Это инвестор, который помогает разработчикам на ранней стадии с пиаром и маркетингом. 

Еще двое россиян, 28-летние супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок, попали в рейтинг «Форбса» в разделе «Потребительская сфера». Бизнесмены – создатели сервиса доставки товаров из-за границы Grabr. Их бизнес-идея — помогать людям купить то, что они не могут найти в магазинах своего города. Делается это через человека, который летит из нужного города, и привозит желаемый товар. Безопасным процесс делает то, что сумма покупки замораживается на карточке покупателя и списывается, только когда товар привезен, все транзакции проходят через сервис. 

Grabr уже привлек больше 14 млн долларов, там зарегистрированы около 900 тысяч путешественников и покупателей. 

В прошлогоднем рейтинге делового издания также были трое россиян:  дизайнер Мария Казакова, основатель стартапа Visabot Артем Голдман и создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин.

 

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