ФНС готовит миллиардные претензии табачным компаниям, которые запасают продукцию перед повышением акцизов

Обычная схема работы табачных компаний в России, при которой они реализуют продукцию аффилированным с ними дистрибьюторам, вызвала подозрение Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом 14 ноября пишет газета «Ведомости».

По данным издания, налоговики проводят проверки, результатом которых могут стать десятки миллиардов рублей доначисленных налогов.

Сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний, а также федеральный чиновник рассказали изданию о подозрениях ФНС. По мнению налоговиков, наращивание продаж аффилированным компаниям в ноябре – декабре позволило некоторым компаниям зафиксировать ставки акциза до их повышения с Нового года и уменьшить налоговую нагрузку.

Налоговики провели проверки уже двух производителей — Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Представитель Imperial Tobacco рассказал газете, что Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №3 проверила два предприятия компании за 2014–2016 годы и доначислила им акцизов, НДС, пени и штрафов на сумму около 11,5 млрд рублей. По его словам, если такая же проверка пройдет за 2017 год, то претензии к компании могут достигнуть 6,4 млрд руб.

Минфин в 2016 году предложил обложить дополнительным налогом табачные компании, которые запасают продукцию на складах в конце года перед очередным повышением акцизов.