СМИ: Чиновник Минобороны заработал 46 миллионов рублей, не выходя из СИЗО

Бывший глава Первого управления главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, арестованный по обвинению в мошенничестве, сидя в СИЗО заработал 46,5 млн руб. Об этом 14 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, эта сумма является дивидендами, поступавшими на счет доверенного лица Оглоблина от «Группы компаний «Информтехника». Сообщается, что несколько лет назад генерал-майор вложил в группу компаний почти 150 млн рублей, полученных, по словам источников, в виде так называемых откатов от экс-руководства «Воентелекома». Эта компания, подконтрольная Минобороны, была генподрядчиком монтажных и проектных работ.

В апреле 2018 года Оглоблина обвинили в особо крупном мошенничестве на 500 млн рублей, похищенных в 2013 году (ч.4 ст. 159 УК). В октябре 235-й гарнизонный военный суд наложил арест на акции и на выплаты дивидендов в размере около 50 млн руб. Оглоблин вину не признает.