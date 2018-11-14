В Техасе разбился сверхзвуковой самолет ВВС США. Судьба пилотов неизвестна

Учебный сверхзвуковой самолет Northrop T-38 Talon разбился во время тренировочного полета около базы ВВС США Лафлин в штате Техас, сообщает 14 ноября РБК.

Данные о состоянии пилотов не приводятся, на место происшествия выехали спасатели.

В мае самолет Northrop T-38 Talon потерпел крушение в Миссисипи, авария произошла во время тренировочного полета на северо-востоке штата. T-38 рухнул в окрестностях базы ВВС США Коламбус и загорелся, оба пилота смогли катапультироваться. Они получили травмы и были госпитализированы, пожарные потушили загоревшийся самолет.

T-38 Talon эксплуатируется с 1961 года, его производили до 1972 года. Длина самолета — 14 м, размах крыла — 7 м, высота — 3 м, максимальная скорость — 1381 км/ч.