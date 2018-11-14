Компании Андрея Костина и Виктора Вексельберга исчезли из списка партнёров форума в Давосе

Российские компании начали исчезать из списка партнёров Всемирного экономического форума в Давосе. По инициативе чьей стороны это произошло, пока неясно. Известно, что из перечня уже пропали ВТБ, «Ренова» и «Лаборатория Касперского».

Издание The Bell со ссылкой на свои источники пишет 13 ноября, что исключение российских компаний из списка партнёров лишит форум крупных сумм. По данным журналистов, банк ВТБ был стратегическим партнёром Давоса. Из разных источников известно, что партнёрство обходилось компании в сумму от 500 тысяч до миллиона швейцарских франков (примерно соответствует 990 тыс. долларов). Разрыв отношений с банком связывают с нежеланием организаторов видеть на форуме главу ВТБ Андрея Костина. Сотрудничество с «Реновой» Виктора Вексельберга и «Лабораторией Касперского» тоже под вопросом. Изданию не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть их окончательное исключение из списка партнёров.

Среди стратегических партнеров форума, судя по информации на сайте, остаются Сбербанк, «Лукойл» и USM Investments. Среди просто партнеров — Российский фонд прямых инвестиций, «Северсталь», Банк «Зенит», DST Global.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что представители страны не поедут в Давос без Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина. Неделю назад Financial Times со ссылкой на два источника сообщила, что на форуме не обрадуются приезду трёх бизнесменов из России. При этом законных оснований на запрет посещения мероприятия у организаторов нет.