Фото рассвета на Марсе превратили в музыку в стиле Ханса Циммера

Фотография марсианского рассвета впервые зазвучала благодаря исследователям. Снимок был сделан марсоходом «Оппортьюнити» на пятитысячный сол (марсианский день). С помощью специальной программы (какой именно, не сообщается), картинка обрела мелодию, пишет издание N+1 13 ноября.

Над музыкальным произведением, получившем название «Mars Soundscapes» («Звуковой пейзаж Марса) работали Доменико Вичинанза из Университета Англия Раскин и Женевьева Уильямс из Эксетерского университета. Они просканировали фотографию попиксельно слева направо и перевели изменение яркости, цвета и высоты ландшафта в определенные тона и мелодии. Тихая мелодия отвечает за тёмные участки фото, высокие и динамичные звуки – за яркий солнечный диск. В итоге получилась композиция, которая напоминает саундтрек к фильму «Интерстеллар» под авторством Ханса Циммера.