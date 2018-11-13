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Происшествия
14.11.2018 00:12
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Козёл парализовал работу парижского метро. Один из пассажиров решил покатать краденое животное

Козёл стал причиной остановки движения на одной из линий парижского метро 13 ноября. Пассажир зашёл в вагон вместе с животным, чем напугал других людей, ехавших по своим делам. 

Как сообщает The Independent, мужчина отказался выходить на платформу, и никакие уговоры сотрудников метрополитена на него не подействовали. Тем временем, в вестибюлях метро начали образовываться толпы, а парижане не скрывали своего гнева и недоумения в соцсетях. 

«Можете ли вы поверить, что я опаздываю, потому что какой-то парень привез козла в метро. Мир сошел с ума», – написал один из очевидцев в твиттере. 

Судя по опубликованным видео, мужчина резко отвечал сотрудникам метро, просившим его выйти. При этом он любовно вцепился в козла и не желал с ним расставаться. Разлучить сладкую парочку удалось полиции. Увидев сотрудников в форме, пассажир бежал, но был пойман. Как выяснилось позднее, козёл был украден.

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