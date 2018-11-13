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Власть
13.11.2018 23:47
Печать

В Совфеде предложили дать право врио губернаторов назначать сенаторов

Временно исполняющим обязанности губернаторов могут разрешить назначать сенаторов. Как пишет 13 ноября РБК, соответствующий законопроект в Госдуму внесли сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов. 

Новое право врио глав регионов должны реализовать не позднее чем через 10 дней после вступления в должность. Кандидатом в верхнюю палату парламента может стать депутат регионального Законодательного собрания (если он соответствует требованиям закона «О порядке формирования Совета Федерации»). Согласно новому законопроекту, врио губернатора не придется дожидаться, пока от места в Совфеде откажутся люди, которые шли в первой тройке кандидатов в сенаторы от предыдущего главы региона.

Эксперты отмечают, что ранее не было проблем с людьми из «троек» – они всегда соглашались уступить «нужному человеку». Однако, видимо, в ближайшем будущем это может стать проблемой, посчитали сами сенаторы. Сейчас в законе просто не прописаны случаи, когда полномочия сенаторов прекращаются досрочно, причем регионом управляет врио. 

Политолог Александр Пожалов заявил РБК, что законопроект «явно разработан при поддержке администрации президента и должен быть быстро принят». По мнению экспертов, закон может быть использован для быстрого перехода в Совет Федерации бывшего главы региона. Кроме того, вновь назначенные губернаторы, зачастую «варяги» для региона, могут отправить в верхнюю палату парламента влиятельного местного депутата для того, чтобы заручиться поддержкой местных элит.

Напомним, в Петербурге сейчас временно исполняющим обязанности губернатора является Александр Беглов, ранее занимавший пост полпреда президента по СЗФО. Впрочем, он — человек для Петербурга далеко не чужой, и налаживать связи с местными элитами назначениями в Совфед собирается вряд ли. Кроме того, его назначение состоялось уже более десяти дней назад, так что закон, когда бы он не был принят, на петербургскую политику, похоже, не повлияет.

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