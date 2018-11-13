Пассажиры рейса «Париж – Шанхай» застряли в Иркутске. С горя заложники Сибири едят кедровые орехи, веселятся в ресторане и слушают песни про Распутина

Пассажиры «Боинга-777», летевшего в Шанхай из Парижа, уже более двух суток не могут покинуть Сибирь. Самолёт совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов. Людей переселили в гостиницу «Ангара», иностранным пассажирам запретили покидать её территорию, так как они не могут находиться в России без визы.

Среди пассажиров «Боинга» оказались арт-директоры французского дома моды Louis Vuitton, и приземление в Иркутске стало для них большой неожиданностью. Но они пытаются не унывать, проводя время в китайском ресторане и выкладывая многочисленные сторис в Instagram. В них – виды из окна гостиницы, фото алкоголя и кедровых орехов, благодарности за виртуальную поддержку от россиян. И сопровождают все хэштегом #LostinIrkutsk («потерявшиеся в Иркутске»).

12 ноября пассажиров самолёта пытались снова отправить в Шанхай, но на борту опять обнаружились технические неисправности. Сотрудники дома моды успели попрощаться с Иркутском, поиграть в игры на встроенных в сидения экранах, после чего благополучно вернулись в «Ангару». В Instagram они признаются, что эти дни в Сибири – настоящее приключение для них. Один из путешественников бросает монетку — удастся ли им все-таки покинуть Сибирь. А другой разместил видео поездки по Иркутску под песню Rasputin группы Boney M.