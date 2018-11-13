Министерство обороны Норвегии обвинило в сбоях системы GPS Россию. По мнению военных, сигнал глушили с Кольского полуострова

Норвежские военные заявили, что Россия создавала помехи в работе систем навигации GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018. Об этом 13 ноября сообщает агентство Associated Press.

«Помехи со стороны России были зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября», — заявили в министерстве обороны. Источник помех, по мнению военных, располагался на Кольском полуострове.

Глава министерства Франк Бакке-Йенсен также заявил, что подобное уже было во время российско-белорусских учений «Запад» в 2017 году.

Накануне премьер-министр Финляндии Юха Сипиля предположил, что за крупномасштабным сбоем системы навигации на учениях в Норвегии может стоять Россия. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что ему об этом «ничего не известно» и что «существует тенденция [безосновательно] обвинять РФ во всех смертных и иных грехах».

Международные учения НАТО Trident Juncture 2018 стали крупнейшими за последние 30 лет. В начале предыдущей недели в Финляндии было выпущено предупреждение для воздушного транспорта о масштабных сбоях GPS-связи в Лапландии. Предостережение распространялось на территорию от Рованиеми до норвежской границы и от Киттиля до российской границы. О помехах сообщалось и ранее, буквально с самого начала учений.