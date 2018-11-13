Петербург хочет провести еще один чемпионат мира. Теперь волейбольный

О готовности провести в Санкт-Петербурге чемпионат мира по волейболу среди мужчин заявил в понедельник, 13 ноября, вице-губернатор Владимир Кириллов. Турнир пройдет с 21 августа по 11 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора.

О готовности принять чемпионат мира по волейболу Кириллов заявил в Москве на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных соревнований. Заседание проходило под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

«За последние годы Санкт-Петербург стал столицей крупнейших международных спортивных соревнований, в ходе подготовки к которым была создана современная городская инфраструктура, полностью соответствующая мировым стандартам. Кроме того, мы приобрели бесценный опыт организации операционной деятельности по обеспечению комфортных и безопасных условий пребывания в нашем городе всех категорий участников и гостей мероприятий», – заявил вице-губернатор.

В качестве площадок для проведения чемпионата мира по волейболу рассматриваются «Ледовый дворец» (вместимостью 12300 зрителей), СК «Юбилейный» (6400) и КСК «Сибур-Арена» (7100 человек).

Международная федерация волейбола рассмотрит заявки стран-претендентов на право проведения мужского чемпионата мира до конца текущего месяца.

Мужские чемпионаты мира проводятся с 1949 года, женские — с 1952-го. СССР проводил мировое первенство среди мужских команд дважды (1952, 1962), среди женских — трижды (1952, 1962, 1978). Россия ни разу в своей истории не принимала чемпионаты мира по волейболу. Сборная СССР шесть раз выигрывала золотые медали мужского чемпионата мира и пять раз женского. Сборная России дважды выигрывала женский турнир и ни разу мужской.

Напомним, что в Петербурге в ближайшие годы запланировано проведение сразу нескольких крупных международных соревнований. В 2020 году Северная столица примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, в 2023-м станет единоличной хозяйкой чемпионата мира по хоккею. Кроме того, Петербург планирует побороться за Летние Олимпийские игры в 2028 году.