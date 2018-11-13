Нефть подешевела до худших показателей с марта. Сказывается рост добычи

Цена нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 66 долларов за баррель впервые с середины марта. За один день, 13 ноября, фьючерс на Brent с поставкой в январе подешевел на 6,2%.

К вечеру баррель Brent стоил 65,96 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI также подешевели примерно на 6% – до 56,37 долл. за баррель.

Как пишет «Коммерсантъ», стоимость нефти снижается из-за роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии. Напомним, сегодня стало известно, что Россия побила собственный постсоветский рекорд по добыче нефти. В среднем за сутки в октябре в стране добывали по 11,6 млн баррелей нефти.