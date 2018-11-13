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Происшествия
13.11.2018 21:44
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Под Петербургом электричка столкнулась с иномаркой на переезде. Водитель проигнорировал запрещающий сигнал

«Ауди 80» встретилась с электричкой под Лугой в Ленинградской области. За рулём иномарки был 23-летний водитель. Об этом сообщают в УГИБДД МВД России по Петербургу Ленинградской области 

Авария произошла 13 ноября в 18:45 на регулируемом переезде у станции Генерала Омельченко. Водитель «Ауди» проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути, где и подставил бок под удар поезда, движущегося из Луги в Петербург. По всей видимости, машинист успел отреагировать, так как в ДТП никто не пострадал, в том числе автомобиль – он почти цел. Однако электричка пришла в город на Неве с опозданием в 30 минут. 

 

По данному факту проводится проверка. В соцсетях пишут, что за рулем был военнослужащий, однако официально эта информация не подтверждалась. Под Лугой расположены несколько военных частей.

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