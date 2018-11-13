CNN попробует засудить Дональда Трампа. Президент США лишил аккредитации корреспондента телеканала

CNN собирается судиться с президентом США Дональдом Трампом и несколькими сотрудниками Белого дома, в том числе с главой аппарата Джоном Келли и пресс-секретарём президента Сарой Хакаби Сандерс. Американский телеканал подал иск в окружной суд Вашингтона, об этом 13 ноября сообщается на их официальном сайте.

Поводом для предстоящей судебной тяжбы стал отказ аккредитовывать корреспондента CNN Джима Акосту в Белом доме. Телеканал счёл это нарушением прав на свободу слова и надлежащую процедуру разбирательства. CNN требует немедленного восстановления аккредитации.

Джим Акоста лишился аккредитации в Белом доме после скандала на пресс-конференции Дональда Трампа 7 ноября. На ней Акоста неоднократно задавал президенту один и тот же вопрос, отбиваясь от девушки, которая подносит микрофоны. Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс заявила, что Акоста применил против девушки физическую силу.

Журналиста поддержало руководство CNN и ассоциация корреспондентов президентского пула.