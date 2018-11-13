Стоимость дизельного топлива в Петербурге вырастет на два рубля. Договор о «заморозке цен» это допускает

Спустя менее чем две недели после договора с правительством о «заморозке цен», сети АЗС начали повышать стоимость дизельного топлива. Как сообщили читатели «Фонтанки», первым в Северной столице на повышение сыграл «Лукойл», на заправках которого этот вид горючего 13 ноября подорожал на 2 рубля — с 44.2 до 46.2 руб.

В самой компании на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки», однако глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин объяснил причины повышения цен. По его словам, сейчас происходит переход с летнего на зимнее дизельное топливо. Из-за иного состава оно считается отдельным видом горючего, а, значит, соглашения о заморозке цен на него не распространяются. «Договоренность с правительством как раз предусматривала изменение цены на 2 рубля», – сказал он.

Информацией о повышении цен на других АЗС Северной столицы Нефтяной клуб пока не располагает. Однако, к примеру, Газпромнефть уже воспользовалась возможностью в других регионах. Олег Ашихмин не исключил, что заправки, принадлежащие вертикально интегрированным компаниям, которые до этого сдерживали стоимость топлива, также не упустят свой шанс. А вот независимые АЗС, которые уже до этого подняли цены на дизель, вероятнее всего, не станут увеличивать его стоимость дальше, чтобы не потерять клиентов.

31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились о ряде мер по стабилизации цен, в том числе согласовали уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объёмах и ценах. Заморозить розничные цены нефтяные компании пообещали правительству еще летом, но на независимые АЗС это требование не распространяется.