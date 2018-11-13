В Мурманске полицейские провели занятие для детей. Мальчика в тюремной робе поставили к стенке, а потом начали удалять фотографии из соцсетей

Сотрудники полиции в Мурманской области провели «мероприятие по профессиональной ориентации для юных мурманчан». Об этом сообщается 13 ноября на официальном сайте МВД по региону.

На занятии в одном из городских парков для семейного развлечения дети рисовали фотороботы, снимали отпечатки пальцев, «распутывали загадки в детективном квесте, соревновались в физической подготовке», – говорится в сообщении полиции. Судя по фотографиям, детей разделили, и часть из них изображала преступников. Так, одного из подростков одели в тюремную робу и поставили к стенке для фотографирования.

«Детям и родителям предоставили уникальную возможность лично задать вопросы специалистам о работе полицейского и пройти мастер-класс по профессии сотрудника органов внутренних дел», – подчеркнули в полиции.

После того, как на оригинальное мероприятие обратили внимание СМИ, со страницы МВД по Мурманской области «ВКонтакте» сначала вовсе исчезло сообщение о профориентации. Затем само сообщение вернулось, но уже без фотографий. При этом на сайте ведомства по-прежнему доступны все фото.