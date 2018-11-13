«Фонтанка» за 60 секунд — 13 ноября

Спите спокойно — ваши забытые вклады никто изымать не будет. Во всяком случае, не в этом году или не при этой Конституции. Глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков объяснил «Фонтанке» идею.

Не Карлсон, но живет на крыше. Петербурженка построила коттедж с мансардой и террасой прямо на исторической пятиэтажке. Оказывается, так тоже можно.

«У тебя рестораны солидные. Это не такие большие деньги, зато ты знаешь, что у тебя все ровно». В современном Петербурге «крыша» называется по-современному: «Ассоциация противодействия преступности в сфере потребительского рынка».

Суд во второй раз отложил рассмотрение банкротного иска Промсвязьбанка на 2,7 млрд рублей к «дочке» застройщика Seven Suns Development – девелопера проекта «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке. Если стороны не договорятся, покупателям элитного жилья предложат встать «в общую очередь кредиторов». У людей попроще это называется «обманутый дольщик».

Не прошло и 27 лет... ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Дело возобновлено, скорее, по формальным причинам — вдову признали потерпевшей и допустят к материалам.

Дождь спровоцировал аномальные пробки в Петербурге. Водители ждут не дождутся, когда автомобили начнут летать, а не плавать.