Андрей Чибис: После слов «умный город — это» мы ставим многоточие

Минстрой предлагает поучиться организации городской жизни у Китая и для начала направит на это сумму в половину петербургского бюджета. Замглавы ведомства Андрей Чибис рассказал, как будут оценивать городской IQ.

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На петербургском инвестиционном форуме поспорили по бесспорному, вроде, вопросу. Заминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис расказал о проекте «Умный город» – опираясь на красочные слайды и фотографии (правда, не столько из России, сколько из Китая). Идея понятная: за счет современных технологий собирать информациию обо всех сторонах жизни города — от количества использованной воды до траффика — и на основе этого принимать подкрепленные арифметикой решения. В программе — дроны, датчики, умные светофоры и прочие прелести наставшего будущего. Неожиданно обнаружились скептики; чем оцифровывать все подряд, предлагают подключить голову.

«Фонтанка» поговорила с Андреем Чибисом о том, чем плох здравый смысл и как самостоятельные школьники увеличивают доходы города.

В каком виде сейчас находится проект «Умный город»? Это уже сформированный перечень показателей или пока набор пожеланий?

– Мы составляем набор требований, которые, по нашему и экспертов мнению, подходят городам различного типа. Понятно, что для мегаполиса и для малого города эти наборы различаются, но мы создадим конструктор и будем стимулировать внедрение этих решений. И уж точно мы будем настаивать на том, чтобы в регионах принимались свои программы по «умному городу» – либо отдельные, либо в рамках региональных программ по цифровизации.

И все же, есть какой-то окончательный список шагов, после которых город будет считаться уже достаточно "умным"?

– Какого-то всеобъемлющего определения нет. То есть после слов «умный город — это» мы ставим многоточие; слишком много появляется современных решений, которые дают взрывной эффект, причем в совершенно разных направлениях. Есть базовые вещи, которые необходимы для того, чтобы город стал "умным", и в первую очередь, это грамотный сбор и анализ данных. Только в том случае, когда у руководителя есть корректная информация, он может принимать правильные решения. Кстати, это позволяет и пополнить бюджет: взять хоть налоги. У нас порой владельцы огромных торговых центров регистрируют свой бизнес как множество предприятий малого бизнеса и пользуются льготными режимами налогообложения.

Вывод — нужен цифровой кадастр. Ты людей не запустишь обойти весь город, но есть беспилотники: вот, в Ялте, например, так кадастр и оцифровали, в результате объем собираемых налогов увеличился на сотни миллионов рублей.

Или дороги: недавно в одном из городов-миллионников встал вопрос о строительстве линии метро. И если подходить к этому без детального анализа, то, вроде бы, есть основания потратить огромные деньги на строительство: город большой, подземка нужна, в генплане все есть. Но только когда этот генплан делали, в одной части города были только заводы, а в другой — жилье. И тогда исходили из того, что метро ежедневно будет перевозить на предприятия по 200 тысяч человек. Теперь вместо заводов жилые комплексы, и в таких маятниковых перевозках нужды нет.

То же самые с ритейлом: магазины открывают, исходя из того, что есть земельный участок, а рядом много новостроек. А кто-то анализировал темпы роста интернет-торговли, из-за которой падает траффик в торговых центрах? Или снижение налоговых поступлений от ритейла? Строительство дорог – по той же схеме: появляется эстакада, которая просто переносит пробку из точки А в точку В.

Так вот «Умный город» – это не гаджеты и даже не огромный командный пульт управления, это, в том числе, технология принятия решений.

Вот как раз о решениях задам простой обывательский вопрос. В Петербурге регулярно рвутся трубы, машины проваливаются под асфальт, иногда все заканчивается трагедиями. Может, отложить цифровизацию и для начала трубы заменить?

– Трубы рвутся и машины проваливаются и в других странах. Но вы предложили хороший кейс. Как вы себе представляете одномоментную полную замену всех труб в городе? Невозможно это сделать, – не выселишь же всех жителей на время ремонта. Тогда следующий вопрос – в каком порядке менять трубы, за какой период должно быть заменено все? Когда положите последнюю трубу — первую уже придется снова ремонтировать. Сейчас сети латают, исходя из инвестпрограммы, а ее формируют на основе бухгалтерской амортизации. Мало того, что ее можно считать по-разному, так еще она не всегда отражает реальное положение дел. А с тех же беспилотников, используя тепловизор, можно наглядно посмотреть, где у тебя потери тепла; если там потери — значит, и труба скоро лопнет. Так что есть возможность менять трубы только там, где это действительно необходимо. А если на всех сетях установить приборы учета с онлайн передачей данных, то о потерях, а значит – износе или порыве трубы – ты будешь узнавать сразу же, по показаниям приборов, а не по звонкам потребителей.

Когда ждать эффекта?

– В данный момент проект «Умный город» рассчитан на шесть лет. Наша задача – в ближайшие три года дать толчок этому процессу, набрать практики, при необходимости – изменить законодательство и простимулировать проект финансово.

Это будут субсидии регионам? Стоит ли Петербургу рассчитывать на что-то?

– Да, те, кто покажет большую динамику, смогут рассчитывать на дополнительные деньги из федерального центра в рамках проекта по городской среде. Большие деньги, 269 млрд рублей планируется направить в регионы за 6 лет. Петербург не получает средства на благоустройство — в этом смысле он самодостаточен. Но на расселение аварийного жилья федеральная поддержка северной столице планируется.

На самом деле подавляющая часть финансирования ляжет на частные инвестиции. Потому что мы говорим об окупаемых вещах. Энергоэффективное освещение уже вовсю работает на принципах энергосервиса, когда инвестор платит за модернизацию уличного освещения, а город платит ровно столько же, сколько платил за электричество до проекта – а уже через несколько лет и этот платкж снижается. Тот же электронный кадастр окупается очень быстро.

Не напрямую окупаются решения в сфере безопасности, но их можно предложить городу в пакете — например с фото- и видеофиксацией нарушений, которые как раз быстро отбиваются. Даже городские расходы на эти цели приносят финансовый результат — дороже недвижимость, больше налогов. В Воронеже всего несколько перекрестков оснастили умными светофорами — и на этом участке скорость движения выросла на 30%, город стал привлекательнее для жизни.

Как вы будете оценивать, насколько быстро "умнеет" тот или иной город?

– Сейчас мы разрабатываем интегральный показатель, мы называем его «IQ города». Это сложная формула, в которой учитываются конкретные результаты программы. Всего не расскажу, но, например, мы будем оценивать, как много детей добираются сами до школы. Это дает представление сразу о многих сферах: безопасность, освещенность, обеспечение транспортом, да и школами в относительной близости. Плюс будет набор предметных показателей: количество домов, подключенных к системе онлайн-учета ресурсов, уровень автоматизации процессов ресурсниками и чиновниками.

Ваши оппоненты на инвестфоруме говорили, что до всей цифровизации неплохо бы научиться принимать решения на основе здравого смысла...

– Здравый смысл у всех свой. Вот моногорода строили, руководствуясь как раз здравым смыслом, и тогда эта идея работала. Другое дело, что время изменилось, и многие заводы закрылись, а города остались, и пришлось реализовывать совершенно иную стратегию развития таких территорий. Так что никогда не стоит задерживаться в своих текущих представлениях о действительности.

Беседовал Николай Кудин, "Фонтанка.ру"