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13.11.2018 20:21
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Дороги Петербурга взяли «девятку». Автомобилисты в пробках рассказывают анекдоты

В дождливый вторник, 13 ноября, в Петербурге загруженность улиц весь день превышала норму, а к вечеру скакнула до 9 баллов.

Утром, напомним, максимальный балл, по данным «Яндекс.Пробок», составил 8 (на 2 больше обычного), днём – 5 баллов, а вечером 9 баллов (на 2 балла больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно).

Наиболее загруженные магистрали вечером: шоссе Революции – Рябовское шоссе к КАД (9 баллов), проспект Стачек из центра (9 баллов), Невский проспект к площади Александра Невского (9 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это шоссе Революции – Рябовское шоссе к КАД (9 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Стачек из центра (9 баллов, что на 2 балла выше обычного).

На перекрёстке проспекта Славы и Бухарестской улицы движение парализовал сломавшийся светофор. Кстати, светофорам на пересечениях Славы с Бухарестской и Белградской вообще не везёт: они то отключаются, то становятся жертвами ДТП.

Дороги Петербурга взяли «девятку». Автомобилисты в пробках рассказывают анекдоты

Во всём этом сервис «Яндекса» обнаружил магистраль с нехарактерно свободным движением — это Софийская улица в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  • 19:09, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, 9,9 км, от улицы Александра Матросова до 3-го Верхнего переулка. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  • 19:20, Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина, 8,2 км, от Садовой улицы до улицы Передовиков. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
  • 11:00, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.
  • 8:48, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 7,3 км, от КАД до Якорной улицы. Пробка продержалась 3 часа 50 минут.
  • 19:27, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 4 часа 10 минут.

 

 

Пользователи «Яндекса» даже в 7-балльных пробках довольно разговорчивы. Они призывают к позитивному настрою, обсуждают, кто откуда приехал, и рассказывают анекдоты.

Дороги Петербурга взяли «девятку». Автомобилисты в пробках рассказывают анекдоты

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