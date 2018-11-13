Петербург не дождется в 2018 году еще двух велодорожек

В Петербурге в 2018 году не появятся велодорожки на Северной и Южной дорогах, а также на Приморском проспекте от Яхтенной до Савушкина. Кроме того, без выделенной полосы останется отрезок набережной Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского.

Как сообщили «Фонтанке» 13 ноября в Центре управления парковками, причина в несоблюдении подрядчиком сроков. Соответствующие конкурсы ранее выиграл ИП Егунян Мамикон Эдикович. Вопрос о расторжении контракта и претензионной работе решается. Ранее УФАС по Петербургу приостановило конкурс на размещение велодорожек на Бухарестской ул. от дома 24, корп. 1, до ул. Олеко Дундича (веломаршрут «Бухарестская ул. от ул. Олеко Дундича до Волковского пр.»). Все перечисленные проблемные участки переносятся на 2019 год. Кроме того, в начале ноября был отменен проект велодорожки от Адмиралтейского канала до Гороховой.

На данный момент из запланированного на 2018 год завершены работы по размещению велополос на четной и нечетной сторонах наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр. и велодорожки на Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского пр. протяженностью 0,5 км. До конца года закончат следующие маршруты: «пр. Культуры – ул. Харченко до Кантемировской ул.» (срок окончания работ по госконтракту – до 1 ноября), «ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина – пр. Славы до Софийской ул.» (23 ноября), «Ораниенбаумский пр. от Полигонного пер. до ул. Федюнинского» (10 декабря), а также на Бухарестской ул. от дома 24, корп. 1, до Волковского пр. (1 ноября). Подрядчики — «КБ Сервис» и «Орион плюс». За нарушение сроков предполагаются неустойки.

Всего в текущем году в Петербурге появится 21,9 км веломаршрутов. Стоимость строительно-монтажных работ по размещению указанных веломаршрутов составляет 112,3 млн рублей. Еще 2 км веломаршрутов относятся к мосту Бетанкура