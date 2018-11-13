Каршеринг, дизайн и музыка – автопроизводитель выяснил, что нужно миллеаниалам

«Чего хотят от автомобиля люди «поколения некст»?» – задалась вопросом компания SEAT и провела специальное исследование вкусов миллеаниалов. Его результаты обнародованы на сайте автопроизводителя.

Поколение людей, рожденных в 80-х – начале 90-х годов, (поколение Y) сейчас составляет 12% от всех покупателей автомобилей в Европе. Основным критерием при покупке нового автомобиля для 40% этой группы является дизайн, а не технические характеристики. Для трети покупателей-миллиениалов решающими факторами становятся наличие спутниковой навигации, информационно-развлекательной системы, доступа в интернет, сотовой связи и хорошего звука. И это первое поколение автомобилистов, проявляющее интерес к альтернативным способам пользования автотранспортом, таким как каршеринг или лизинг. А еще европейские миллениалы предпочитают покупать компактные хэтчбеки и SUV — примерно половина новых автомобилей приобретается именно в компактном сегменте.

При этом, отмечается в исследовании, «цифровое поколение» принимает решение о покупке медленнее, чем их родители. Это можно объяснить несколькими факторами, среди которых, с одной стороны, меньший опыт таких покупок, а с другой – гораздо большие возможности для «исследования рынка» и подбора наиболее подходящего вариант: марки, модели, условий кредита и так далее. У «игрека» процесс покупки занимает в среднем до девяти недель.

Основными источниками информации в ходе подбора автомобиля становятся веб-страницы производителей (туда заходят 50% покупателей) и специализированные сайты, позволяющие сравнивать разные модели и ценовые предложения (ими пользуются 24%). Существенным отличием миллениалов от старшего поколения можно считать и то, что они гораздо чаще предпочитают советоваться с друзьями и людьми своего круга, чем это делали их родители. Так поступают примерно 23 процента молодых людей против 13 процентов «старших».

Существенно изменился предпочтительный способ пользования автомобилем. Все больше людей склоняется к новым формам мобильности, которые позволяют не обременять себя излишними расходами. В первую очередь речь идет о каршеринге и других способах совместного пользования транспортом. Например, 26% водителей в возрасте от 25 до 37 лет готовы делиться своим автомобилем с другими. Эта тенденция будет только усиливаться, считают авторы исследования. По их мнению, к 2025 году количество автомобилей в сервисах каршеринга в Европе может достичь 36 миллионов штук.