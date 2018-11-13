Приставы сняли с Навального все ограничения и назвали его добросовестным должником
Оппозиционер Алексей Навальный сможет вылететь в Страсбург на заседание в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу. Как передает ТАСС, Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) сообщила вечером 13 ноября, что с оппозиционера сняли все ограничения после оперативно оплаченной задолженности.
«Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется», – говорится в сообщении ФССП.
Ранее Алексей Навальный оплатил двухмиллионную задолженность по делу «Кировлеса», назвав произошедшее тупостью. Из-за того, что приставы не предупредили его об ограничениях, блогер не смог вылететь во Францию с женой и адвокатом.
Справка:
Алексей Навальный, Петр Офицеров и Вячеслав Опалев признаны судом виновными в растрате имущества «Кировлеса». При этом Навального и Офицерова судили дважды. Верховный суд России в ноябре 2016 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского районного суда Кирова от 18 июля 2013-го, по которому они получили реальные сроки, и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки.
Сейчас Навальный собирался в Страсбург потому, что 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по его иску к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.