Приставы сняли с Навального все ограничения и назвали его добросовестным должником

Оппозиционер Алексей Навальный сможет вылететь в Страсбург на заседание в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу. Как передает ТАСС, Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) сообщила вечером 13 ноября, что с оппозиционера сняли все ограничения после оперативно оплаченной задолженности.

«Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется», – говорится в сообщении ФССП.

Ранее Алексей Навальный оплатил двухмиллионную задолженность по делу «Кировлеса», назвав произошедшее тупостью. Из-за того, что приставы не предупредили его об ограничениях, блогер не смог вылететь во Францию с женой и адвокатом.