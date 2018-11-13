«Константинопольский патриархат сам встал на путь раскола». Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила общение с Константинополем

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в создании единой церкви на Украине и прекратила евхаристическое общение с Константинополем. Решение об этом было принято 13 ноября в Киево-Печерской лавре.

В ходе Собора епископов был принят документ, в котором УПЦ МП объясняет президенту Украины Порошенко, что они – это настоящая православная церковь в Киеве. Постановление состоит из 12 пунктов. В них говорится, что УПЦ является независимой церковью, а Собор поддерживает целостность Украины, не хочет религиозного раскола и не потерпит вмешательства политиков.

«Приняв антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», – говорится в постановлении Собора епископов УПЦ (МП).

Также епископы заявили, что они не хотят менять название УПЦ на какое-либо другое и считают недействительным решение Константинополя по поводу снятия анафемы с раскольников. В документе указано, что Украинская церковь считает томос об автокефалии ненужным и несущим разделение и призывает усерднее молиться.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей решил не приезжать на важный для украинской церкви «объединительный собор», дающий право на автокефалию. Вместо него приедет другой представитель. Дата проведения собора зависит от того, как быстро украинские церкви договорятся друг с другом. И смогут ли они вообще это сделать.